الزراعة: حملات بالتعاون مع حماية المنافسة لضبط أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق

كتبت أسماء نصار

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى ل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يتم بالتعاون مع جهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية شن حملات رقابية على الأسواق والتجار والسماسرة لمراقبة أسعار تداول الفراخ الحية والمجمدة وبيض المائدة فى الأسواق.

أضاف إبراهيم، أن ذلك يتم فى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسية من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%، والتى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.

أوضح إبراهيم، أن الحملات تهدف إلى ضبط الأسعار لمن يقومون بالبيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، و تخزين كميات من بيض المائده لحجبها عن السوق بغرض الإحتكار وزيادة أسعارها، حيث تقوم الشركات التى تم ضبطها بالتعاملات التنافسيه والإتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن، حيث يتم اجراء التحريات اللازمة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات.

أشار إلى أن الوقائع التى تم رصدها تعتبر مخالفة للقوانين والقرارات الوزاريه والقرار الوزاري رقم 113 لسنه 1994، وكذلك القانون رقم 181 لسنه 2018، الخاص بحمايه المستهلك بإحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله، والتأثير السلبى المباشر على إستدامة مشروعات قوميه أقامتها الدوله من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه.

من جانبه أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعه واستصلاح الأراضى، على استمرار حملات التفتيش والرقابة الفجائيه من قبل وزارة الزراعه ومباحث التموين ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاريه، وكافة الجهات الرقابيه، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهوريه، دون توقف وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه 01551183225 ـــــ 01551183224