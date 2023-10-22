بايدن يعرب عن تقديره الشخصى للرئيس السيسى بشأن أزمة وصول المساعدات لغزة

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن على مواصلة العمل مع جميع الأطراف لإبقاء معبر رفح قيد التشغيل لتمكين استمرار حركة المساعدات لسكان غزة، ومواصلة العمل على حماية المدنيين بما يتفق مع الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي.

وتابع، كما نواصل العمل على مدار الساعة، بالشراكة مع مصر وإسرائيل، معربا عن تقديره الشخصي لقيادة الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء نتنياهو، والأمم المتحدة للسماح باستئناف هذه المساعدة.

وأضاف، "لقد أوضحت منذ بداية هذه الأزمة - في كل من بياناتي العلنية ومحادثاتي الخاصة- أن المساعدة الإنسانية كانت حاجة ماسة وملحة يجب تلبيتها".

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه ستظل الولايات المتحدة ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات، دون تحويل مسارها من قبل حماس.