المشدد 5 سنوات لبائع تسبب في عاهة مستديمة لعامل بسبب خلافات بالإسكندرية

الإسكندرية- أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار باسل حسن علي والمستشار يوسف سعد أحمد والمستشار خالد محمد إبراهيم، بمعاقبة المتهم "ا.م.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بأحداث عاهة مستديمة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5761 لسنة 2022جنايات باب شرقى، بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه "م.س.ع" بسلاح أبيض.

وتبين أنه علي إثر مشاجرة بين المجني عليه "م.س.ع" عامل وبين شقيقة المتهم "ا.م .ع" بائع، وحال تواجده بمحل سكنه تناهي الي سمعه صوت استغاثة فتوجه صوبة لاستبيان الأمر، وبوصوله أبصر المتهم محرزا سلاح أبيض سكين ، وتعدي عليه بعدد من الضربات، مما تسبب في إصابته التي نتج عنها عاهة مستديمة بنسبة 15% في الإبهام الأيمن ، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.



