الكهرباء: مركز تشغيل "العاصمة الإدارية" به أجهزة رصد تحذر مبكرا بالحوادث الكهرئية

كتبت رحمة رمضان

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة انتهت من تشغيل اول مركز آلى للمتابعة والتشغيل الرقمي لشركات توزيع الكهرباء بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن هذا المركز يتيح متابعة حالة البنية التحتية وخدمات الطوارئ والأعطال والمشروعات القومية من خلال شاشات إلكترونية كبيرة توضح وضع للشبكة، لافتا إلى أن المركز يتميز بأعلى معايير الأمان، حيث يتم توفير المزيد من الحماية والأمان للمواطنين من خلال استخدام تقنيات التشفير والحماية الأخرى.

وأشار حمزة إلى أنه تم تجهيز المركز بنظام رصد وإنذار مبكر للحوادث الكهربائية والحرائق، مما يساعد على تحقيق الأمن والسلامة الكاملة للمواطنين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يساهم هذا المركز في تحسين الإنتاجية والكفاءة وتحسين رضا المستخدمين، وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وبتكلفة منخفضة، من خلال متابعة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والعمل على الارتقاء بمستوي الخدمة كما يساعد في تحقيق التنسيق الكامل للعمليات وتحسين استجابة الشركات للأعطال وذلك بمتابعة منظومة الرقم الموحد 121 الخاصة بالشكاوى المواطنين فنية وتجارية وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.