الجامعة العربية: ممارسات الاحتلال شيطانية.. وقدمنا مساعدات كبيرة لقطاع غزة

كتب ـ بيشوى رمزى

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن حجم المساعدات التي قدمتها الجامعة لغزة تجاوزت النصف مليون دولار.

وأضافت، في مؤتمر صحفي حول المساعدات لقطاع غزة، أن السماح بدخول 20 شاحنة فقط لا يكفي إلا لأيام معدودة، موضحة أن الجامعة العربية تسعى للتنسيق مع العديد من المنظمات الأخرى، من أجل زيادة عدد الشاحنات، في ظل صعوبة الأوضاع التي يعيشها سكان القطاع في اللحظة الراهنة.

واعتبرت أن ممارسات الاحتلال تعكس عقلا شيطانيا في ظل قتل النساء والأطفال، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات ودور العبادة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الجاد والحاسم لإنهاء الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب على الأراضي الفلسطينية.

وشددت على أن هناك تبرعات من كل أنحاء الدول العربية لسكان قطاع غزة، موضحة أن هناك اقتراحا لفتح الباب أمام التبرع بالدم، موضحة أن الاستجابة العربية للازمة نموذجية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.