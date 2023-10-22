الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وحزوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21.