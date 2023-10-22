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الأرصاد تكشف تفاصيل إعصار "تيج" ببحر العرب واحتمالية تأثيره على مصر

الأحد، 22 أكتوبر 2023 01:45 م
الأرصاد تكشف تفاصيل إعصار "تيج" ببحر العرب واحتمالية تأثيره على مصر إعصار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل إعصار تيج فى بحر العرب، موضحه أنه يتمركز إعصار تيج جنوب بحر العرب ويصنف من الفئة الثانية حيث يصاحبه سرعات رياح تتجاوز 165كم /س ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد سرعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.
 
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من غدا الإثنين متوقع أن يضرب أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة تؤدى إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج ونشاط كبير فى سرعة الرياح .
 
ولفتت أن الأعاصير فى المحيطات وغير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير فى البحار مثل البحر المتوسط او البحر الأحمر، موضحه أن جمهورية مصر العربية لن تتأثر بإعصار تيج فالأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية خلال هذا الأسبوع.
 

 







الارصاد

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بحر العرب

الطقس




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