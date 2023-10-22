الأرصاد تكشف تفاصيل إعصار "تيج" ببحر العرب واحتمالية تأثيره على مصر

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من غدا الإثنين متوقع أن يضرب أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة تؤدى إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج ونشاط كبير فى سرعة الرياح .

ولفتت أن الأعاصير فى المحيطات وغير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير فى البحار مثل البحر المتوسط او البحر الأحمر، موضحه أن جمهورية مصر العربية لن تتأثر بإعصار تيج فالأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية خلال هذا الأسبوع.