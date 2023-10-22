الأرصاد: أجواء خريفية معتدلة الآن بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 28 درجة مئوية، وجنوب سيناء 32 درجة مئوية، وشمال الصعيد 31 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وحزوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21.