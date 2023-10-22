استكمال أوراق التقديم لوظائف شركات التأمين على الحياة بالوادى الجديد.. الشروط

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، عن توفر فرص عمل بإحدى شركات التأمين على الحياة الحكومية بواقع 25 فرصة عمل تضمنت 5 مسئول تأمين أول و20 مسئول تأمين على أن يستمر تقديم المستندات لمدة أسبوعين تنتهى يوم 31 أكتوبر الجارى وجرى الإعلان عن الشروط وأماكن التقديم على مستوى كافة مراكز المحافظة.

وتضمنت شروط التقديم أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما عند تقديم الأوراق وان يكون حاصلا على مؤهل عالى وأن يكون مستوفى الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث ويكون حسن المظهر ولدية القدرة على الإقناع واللباقة وتضمنت امتيازات الوظيفة فى الحصول على رخصة مزاولة المهنة من الهيئة العامة للرقابة المالية وصرف مكافآت مالية شهرية وحوافز تشجيعية وعمولات وتأمين اجتماعى وصحى مع توفير فرص التدريب المجانى للمستجدين.

وأعلنت مديرية العمل بالمحافظة عن أماكن تقديم الأوراق على مستوى المراكز وتمثلت فى:

- مكتب التشغيل بالخارجة ومقره طريق الداخلة بجوار مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات

- مقر الشركة بحى البساتين عماره ابتسام ابو رحاب أعلى مقر الصندوق الاجتماعى وتم تحديد موعد الاختبارات يوم 5 نوفمبر المقبل للمتقدمين من مركزى الخارجة وباريس وقراهم

- فروع مكاتب العمل بمراكز الداخلة وبلاط ومقرها أمام قسم شرطة الداخلة وتحدد موعد الاختبارات يوم 12 نوفمبر المقبل

- فرع مركز الفرافرة تحدد موعد الاختبارات يوم 14 نوفمبر باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس للربط مع الإدارة المركزية للشركة أثناء الاختبارات.