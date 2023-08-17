صحة القليوبية تطلق "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية،عن انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي"، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقليوبية بالمجان، بداية من يوم الأحد الموافق 27 أغسطس، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجاناً عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأضافت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالقليوبية، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية من خلال الندوات الإعلامية والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، وستكون المرحلة الأولي للحملة بمراكز (بنها _ كفر شكر _ القناطر _ شبين القناطر _ قها _ شبرا شرق)، من الأحد الموافق 27 أغسطس حتى 31 أغسطس، وتبدأ المرحلة الثانية من 2 سبتمبر المقبل حتي 6 سبتمبر، بإدارات (شبرا غرب - الخانكة - العبور - طوخ - قليوب).











