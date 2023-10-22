أعضاء نقابة المحامين بالأقصر ينظمون مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني

الأقصر – أحمد مرعى

نظم أعضاء نقابة المحامين بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مقر النقابة فى محكمة الأقصر ومحكمة إسنا، وذلك لتأييد القيادة السياسية بمصر فى كافة القرارات بشأن القضية الفلسطينية ورفض تهجير شعب غزة إلى سيناء، وذلك بقيادة الدوشى شاكر أبو دوح نقيب المحامين بالأقصر، وجبريل العمدة الأمين العام لنقابة محامين الأقصر.

وردد المحامون المشاركون فى المسيرة التضامنية أمام مقر النقابة فى مدينة الأقصر وأمام محكمة مدينة إسنا، هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، والتي ترفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلي سيناء والأردن، وكذلك رفض الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتأييد القيادة السياسية فى أية قرارات مقبلة.

وفي هذا الصدد صرح الدوشى شاكر أبو دوح نقيب المحامين بالأقصر، بأنه تم تنظيم تلك المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني إيماناً بدور رجال المحامين حول مصر للدفاع عن حقوق أبناء الشعب المصرى والشعب العربى أمام العالم أجمع، وللتأكيد على دعم كافة محامين الأقصر للقيادة السياسية فى كافة الخطوات المقبلة لدعم الشعب الفلسطيني ورفض الاستيطان الإسرائيلي وتهجير الشعب الفلسطيني.

وكان قد قال محمد راضي، وكيل نقابة المحامين، إن نقابة المحامين المصريين هي نبض الوطن العربي منذ تأسيسها عام 1912، مشيرا الى أن النقابة اتخذت خطوات جادة نحو التصعيد ضد الكيان الصهيوني وأولها الدعوة في الواحدة من ظهر غد إلى وقفة في جميع النقابات الفرعية بأنحاء الجمهورية مع وقفة في النقابة العامة.

وأضاف محمد راضى خلال كلمة له فى اجتماع نقابة الصحفيين مع ممثلي النقابات المهنية لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية أنه خلال اجتماع مجلس النقابة ظللنا نناقش الاعتداء الغاشم لأربع ساعات من الكيان الصهيوني واتخذنا خطوات تصعيدية إلى أبعد مدى.