أسوشيتدبرس عن قمة القاهرة للسلام: عكست الغضب العربى المتزايد من إسرائيل

سلطت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية الضوء على قمة القاهرة للسلام، التى عقدت فى العاصمة الإدارية السبت، وتأكيدها لحالة الغضب العربى من الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ورفض محاولات تهجيرهم من قطاع غزة.

وقالت الوكالة فى تقريرها إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى عكسا حالة الغضب المتزايد فى المنطقة، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأسبوعها الثالث وسقوط عدد كبير من الشهداء دون نهاية فى الأفق للعنف.

ونجحت القمة فى حشد الجهود العربية للتحذير من مخاطر تهجير الفلسطينيين، واثار ذلك على القضية والفلسطينية بتصفيتها بالأساس.

ونقلت الوكالة كلمة الرئيس السيسى التى قال فيها أن مصر ترفض بشدة التهجير القسرى للفلسطينيين ونقلهم إلى الأراضى المصرية فى سيناء.

وقال الرئيس السيسى، إنه يريد أن يقول للعالم بشكل واضح ولا لبس فيه أن تصفية القضية الفلسطينية بدون حل عادل أمر غير ممكن ولن يحدث فى حال من الأحوال على حساب مصر على الإطلاق.

من ناحية أخرى، نقلت الوكالة عن مسئولين رفيعى المستوى قولهما:" أن العلاقات مع إسرائيل وصلت إلى نقطة الغليان، وإن مصر نقلت إحباطها من التعليقات الإسرائيلية بشأن التهجير إلى الولايات المتحدة، التى توسطت فى اتفاقيات كامب ديفيد فى السبعينيات".