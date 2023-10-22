كتبت نهير عبد النبى

حصوات الكلى واحدة من أبرز المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون وهى عبارة عن ترسبات صلبة مكونة من المعادن والأملاح التي تتشكل داخل الكلى، وحسب ما ذكره موقع Mayo Clinic فإن أبرز أسباب وأعراض حصوات الكلى هي:

أسباب حصوات الكلى

- التاريخ المرضي العائلي أو الشخصي.

- إذا كان شخص ما في عائلتك مصابًا بحصوات الكلى.

- إذا كانت لديك بالفعل واحدة أو أكثر من حصوات الكلى فإن هناك احتمالية أكبر لإصابتك بغيرها.

العوامل التي من شأنها أن تزيد من احتمالية إصابتكَ بحصوات الكلى

- الجفاف، قد يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء يوميًّا إلى زيادة احتمالية الإصابة بحصوات الكلى. من المحتمل كذلك أن يكون الأشخاص الذين يعيشون في مناخات دافئة وجافة وكثيرو التعرق أكثر عرضة للإصابة من غيرهم.

- أنظمة غذائية معينة، قد يزيد اتباع نظام غذائي ذي محتوى عالٍ من البروتين والصوديوم (المِلح) والسكر احتمالية إصابتك ببعض أنواع حصوات الكُلى. ويحدث ذلك على وجه الخصوص مع الأنظمة الغذائية عالية الصوديوم. تؤدي الزيادة المفرطة في كمية الملح في نظامك الغذائي إلى زيادة كمية الكالسيوم التي يجب على كليتيك تصفيتها وهو ما يزيد بشكلٍ كبير من احتمالية إصابتك بحصوات الكلى.

- السمنة، يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وكبر قياس الخصر وزيادة الوزن بزيادة احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

- الأمراض الهضمية والجراحة. يمكن أن تسبب جراحة المجازة المَعِدية أو داء الأمعاء الالتهابي أو الإسهال المزمن تغيرات في عملية الهضم من شأنها التأثير في امتصاص الكالسيوم والماء، الأمر الذي يزيد كميات المواد المكوِّنة للحصوات في بولك.

بعض المكمّلات الغذائية والأدوية؛ مثل فيتامين C والمكمّلات الغذائية والملينات (عند الإفراط في استخدامها)، ومضادات الحموضة التي تحتوي على الكالسيوم، وبعض الأدوية المستخدمة لعلاج الصداع النصفي أو الاكتئاب، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

أعراض حصوات الكلى

لا تسبب حصوة الكلى عادةً أعراضًا حتى تتحرك داخل الكلية أو تمر في أحد الحالبين. والحالبان هما الأنبوبان اللذان يربطان بين الكلى والمثانة.

فإذا استقرت حصوة الكلية في الحالبين، فقد تمنع تدفق البول وتتسبب في تورم الكلى وتشنج الحالب، ويمكن أن يسبب ذلك آلامًأ شديدة. في تلك المرحلة، من الممكن أن تظهر عليك الأعراض التالية:

-ألم قوي وحاد على الجانب والظهر أسفل الأضلاع وينتشر إلى أسفل البطن والمنطقة الأربية

-الشعور بالحرقان أثناء التبول أو يكون لون البول وردي أو أحمر أو بني

- الحاجة المستمرة للتبول، أو التبول أكثر من المعتاد، أو التبول بكميات صغيرة

- الغثيان والقيء

- الحمى والقشعريرة في حالة وجود عدوى

-ألم حاد للغاية يمنعك من الجلوس ثابتًا أو التوصل إلى وضعية مريحة ويكون مصحوبا بغثيان وقيء

-صعوبة عند التبول