2835 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، جمعية الأورمان فى تنفيذ عدد 2835 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة الفيوم، وذلك منذ بدء عمل الجمعية الى الان من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة .

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم و التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ممثلا في جمعية الأورمان، لللنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأعرب اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيداً بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ الفيوم، فدائماً مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

مؤكدًا، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة، منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

وأشار الى أن جمعية الأورمان تعلن عن أستقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية و بالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة ، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الأن من اجراء عدد 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.