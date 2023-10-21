2 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات بمدينة غرب قنا الجديدة

كتب - إسلام سعيد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا، مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بـ" مدينة غرب قنا الجديدة"، التى يتم تنفيذها على مساحة إجمالية ( 8971.11 ) فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى1400 فدان.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مدينة غرب قنا الجديدة، تتمتع بموقع متميز وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، ويتميز موقع التجمع العمراني بوقوعه على شبكة طرق إقليمية ، حيث يقع على الطريق الصحراوي الغربي قنا-القاهرة والطريق الصحراوي الغربي قنا الأقصر، ويتميز بالقرب من مدينة قنا الأم بمسافة حوالي 5 كم ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 550 ألف نسمة في سنة الهدف 2050.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس أيمن رشاد، أن قطاع الإسكان والخدمات بمدينة غرب قنا الجديدة، شمل الانتهاء من تنفيذ 121 عمارة بها 2904 وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين "، وجارٍ الانتهاء من باقي العمارات بإجمالي تكلفة للوحدات 800 مليون جنيه حيث يشتمل المشروع على3264 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 عمارات " سكن مصر " بإجمالي 144 وحدة، وجارِ الانتهاء من باقي العمارات، بتكلفة إجمالية للوحدات 216 مليون جنيه.

وأضاف " رشاد " أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مبانٍ خدمية بمنطقة سكن كل المصريين وسكن مصر وهي: (سوق تجارية – حضانة – ملعب ثلاثي – مدرسة تعليم أساسي – وحدة صحية – قسم شرطة – وحدة إطفاء ) بإجمالي تكلفة 47 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مسجد سعة 300 مصلي بالمنطقة 1 مجاورة 2 منطقة الفيلات بنسبة تنفيذ 40% بتكلفة 9 ملايين جنيه، وجارٍ تنفيذ مخبز بتكلفة 3.5 مليون جنيه، بمنطقة خدمات سكن محدودي الدخل وسكن مصر، كما تم طرح وحدات سكنية بمشروع سكن مصر ضمن المرحلة التاسعة بأسبقية الحجز، من خلال موقع بنك التعمير والإسكان.

ونوه المشرف على مدينة غرب قنا الجديدة عن أنه فيما يتعلق بقطاع المرافق والمحطات: جارٍ الانتهاء من أعمال المرافق للمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا الجديدة وهي شبكات ( مياه – صرف – ري طرق " فرمة " ) بمساحة 1400 فدان وتشمل منطقة الـ 300 فدان المطلة علي الطريق الصحراوي حيث إنها منطقة تحظي باهتمام المستثمرين في المنطقة بنسبة تنفيذ 92 %، وتم تنفيذ الخط الناقل بطول 8320 مترا بنسبة تنفيذ 99%، والانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بالطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة العمارات، وكذلك منطقة عمارات "سكن كل المصريين "، وكذا استكمال الطرق الرئيسية بالمدينة.

وأضاف " رشاد " أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه بطاقة 34500 م3/يوم من إجمالي 172500 م3/يوم، وتم تنفيذ خط عاجل لتغذية المرحلة الأولى قطر 8 بوصات بالتنسيق مع شركة المياه والشرب والصرف الصحي بقنا ويتم ضخ المياه بانتظام، وجارٍ تنفيذ أعمال محطة معالجة صرف صحي مدمجة (مؤقتة) بقدرة 1000 م3/يوم بتكلفة تقديرية 14.5 مليون جنيه.

وقال: إن قطاع الكهرباء والاتصالات شمل الانتهاء من محطة كهرباء موبايل قدرة 40 ميجا فولت أمبير بقيمة حوالي 40 مليون جنيه، وتم وضع الجهد علي المحطة وإطلاق التيار علي الخط المغذي والاستلام الابتدائي للمشروع، وجارٍ تنفيذ شبكة كهرباء لجزء من المرحلة العاجلة بمساحة 430 فدانا وتم إطلاق التيار الكهربي بمنطقة عمارات "سكن كل المصريين " بتكلفة تقديرية 272.5 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ الأعمال المدنية لشبكة الاتصالات الرئيسية والثانوية لمدينة غرب قنا الجديدة.

وأشار المهندس أيمن رشاد إلى أن إجمالي الاستثمارات بمدينة غرب قنا الجديدة بلغ حوالي 2 مليار جنيه حتي عام 2023، وخطة العام المالي 2023/2024 بقيمة 225 مليونا، كما تم تخصيص العديد من الأنشطة الاستثمارية بالمدينة وهي : مدرسة خاصة بمساحة 10000م2، وقطعة أرض بنشاط تجارى إدارى بمساحة 1660 م2 وجارٍ إنهاء إجراءات التراخيص، كما تم تسليم قطعة أرض بنشاط تعليم عالي بمساحة 10000 م2 وجارٍ إنهاء إجراءات التراخيص، كما تم تسليم الأرض المخصصة لصالح الشركة المصرية للغاز الطبيعي (جاسكو) لإقامة مركز للتحكم القومي بالغاز الطبيعي بمساحة 10000 م2، وتسليم الأرض المخصصة لوزارة الداخلية لاستغلالها كمركز فحص فني آلي للمركبات وكمدرسة لتعليم القيادة بمساحة 11 فدانا، وتسليم قطعة أرض لإقامة دار عبادة بمساحة 6200 م2، وجارٍ تخصيص قطعة أرض بنشاط مجمع الخدمات الحكومية لصالح محافظة قنا بمساحة 10 أفدنة.

وأعلن المشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، عن أنه تم حجز 165 قطعة أرض سكنية ( قطع أراضٍ متميزة عمارات ) من إجمالي 483 قطعة أرض، كما تم حجز 53 قطعة أرض سكنية (قطع أراضٍ متميزة فيلات) من إجمالي 517 قطعة أرض، لافتاً إلى أن عدد قطع الأراضي الشاغرة حوالي 790 قطعة ( نموذج 276 / 209) و 225 قطعة أرض متوسط، كما تم طرح 36 قطعة أرض إسكان متوسط بمساحة (276م2) بنظام مسكن ضمن الطرح الدائم بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، وجارٍ طرح وحدات سكن مصر ضمن وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات "الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة" ببعض المدن الجديدة.

وشمل قطاع الزراعة زراعة وتشجير منطقة 30 عمارة " لمحدودي الدخل " وجارٍ زراعة وتشجير منطقة 106 عمارات بالمشروع، ويبلغ إجمالي المسطحات الخضراء بالمدينة 8400 م2 تقريباً وإجمالي الشجر 1155 شجرة، بجانب توفير كميات الزراعة المطلوبة بمنطقة 106 عمارات " سكن كل المصريين ".

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد صدر القرار الجمهوري رقم ( 168) لسنة 2017م بإعادة تخصيص مساحة (8971.11) فدان بناحية محافظة قنا ( امتداد غرب قنا ) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.