وزارة الصحة تكشف الفئات الممنوعة من لقاح الأنفلونزا والأكثر حاجة للتطعيم

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا، وذلك منعا لتعرضهم للمضاعفات الصحية حال الإصابة بالفيروس..

وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل:

- الأطفال خلال السنين الخمسة الأولى من العمر.

- كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة.

- أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى.

- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبته لجهاز المناعة و من خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة.

- السيدات الحوامل، خاصة في الثلثين الثاني والثالث وحتى أسبوعين بعد الولادة

- العاملين بالمجال الصحي.

فيما أكدت وزارة الصحة أن هناك بعض الفئات التي يمتنع التطعيم عنها من لقاح الأنفلونزا

- الأطفال أقل من 6 شهور

- الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض أو حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته

وقال الدكتور مصطفي محمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح: يعطى لقاح الأنفلونزا الموسمية مع أيا من اللقاحات الأخرى في نفس الوقت أو في أي وقت قبل أو بعد أى لقاح آخر إذ لا يوجد اشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بين لقاح الأنفلونزا الموسمية وأى لقاح آخر.