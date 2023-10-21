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وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة بأسعار مخفضة.. 115 جنيهاً للكرتونة

السبت، 21 أكتوبر 2023 06:00 ص
وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة بأسعار مخفضة.. 115 جنيهاً للكرتونة الزراعة تطرح بيض بأسعار مخفضة
كتبت أسماء نصار

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تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة من خلال منافذها بسعر 115 جنيها للكرتونة، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضخ المزيد من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
 
وأوضحت الوزارة أنه تم توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة فى الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20-30% لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار.
 
يشار إلى أن الوزارة لديها عدد المنافذ الثابتة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى مقرات مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى فى المحافظات بلغت 243 منفذًا ثابتًا و30 متحركًا. 
 
وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات، وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.






وزارة الزراعة

بيض المائدة

بيض باسعار مخفضة

مديريات الزراعة



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