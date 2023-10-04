استشارى تغذية توضح أهمية وجبة الإفطار لطفلك قبل الذهاب إلى المدرسة

كتبت مروة محمود الياس

قبل ذهاب طفلك إلي المدرسة، عليه أن يتناول فطورا خفيفا كى يتمكن من بدء يومه بشكل سليم.. هذه النصيحة تقدمها الدكتورة صفاء توفيق استشارى التغذية بمعهد التغذية لكل أم فى بدايات العام الدراسى الجديد.

وقالت الدكتورة صفاء توفيق، لـ "اليوم السابع"، أن وجبة الإفطار هي الوجبة الأساسية التى يجب أن يبدأ الطفل يومه بها، علي أن تكون مكوناتها صحية وغنية بالسعرات اللازمة لامداده بالطاقة، وكذلك بالبروتين لبناء عضلاته وتعزيز نموه ووزنه.

وتابعت استشاري التغذية أن وجبة الإفطار الخفيفة التى يمكن أن تقدميها فى المنزل قبل نزوله الي المدرسة، تساعده على التركيز والانتباه منذ بدء اليوم، تعزز قدراته الذهنية وتجعله أكثر نشاطا وقوة، واستيعابا داخل الفصل، لأن الجوع غالبا ما يشتت الذهن ويضعف الجسم، كما تعزز قوته البدنية وتعزز عملية الهضم والتمثيل الغذائى مع بداية اليوم مما يجعل نموه أفضل وشهيته أفضل، فيرغب في المزيد من الوجبات الصحية على مدار اليوم.

يمكنكِ تقديم بعض الأطعمة الصحية الخفيفة صباحا، مع شرب المياه وبعدها تناول كوب من اللبن، أو تناول بيضة مسلوقة أو أومليت لاحتوائها علي نسبة عالية من البروتين، أو تناول ساندويتش جبن أو علبة من الزبادي المحبب لديه.

ونصحت أيضاً أن تبتعد الأم تماما عن كل ما يحتوي علي مواد وألوان صناعية أو لحوم مصنعة أو الحلوي الصناعية في بداية اليوم، فكل ما هو صناعي ويحتوي علي مواد حافظة قد يتسبب فى اضطرابات معوية للطفل، وتضطرب عمليته الهضمية، ولا يشعر بالراحة فى المدرسة، كما أنها لا تحتوي على فائدة تذكر مقارنة بالطعام الصحي الذي تقدميه لطفلك فى بداية اليوم، فثمرة من الفاكهة الصحية كالتفاح، أو العنب، أو الخضروات كالخيار أو الطماطم والخس من أفضل الخيارات الصباحية التى يجب أن تعتمد عليها الأم، وبعدها يمكن تحضير لانش بوكس صحي للطفل يتناوله كوجبة ثانية داخل المدرسة.