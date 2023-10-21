اليوم السابع
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نقابة الأطباء: تدريب أول دفعة من الأعضاء المتطوعين لدعم مصابى غزة الإثنين

السبت، 21 أكتوبر 2023 02:43 م
نقابة الأطباء: تدريب أول دفعة من الأعضاء المتطوعين لدعم مصابى غزة الإثنين الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور خالد أمين زارع، مقرر لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء، إنه تم الاتفاق مع الهلال الأحمر المصرى علي تدريب أول مجموعة أطباء متطوعين للمساعدة الطبية الخاصة بالمرضي الفلسطينيين يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، بمقر الهلال الاحمر المصري وذلك بالاشتراك مع عدد من اعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية

وأشار مقرر لجنة مصر العطاء، إلى أن الدورة التدريبية سريعة للأطباء المشاركين عن كيفية العمل في الكوارث ليكون الفريق الطبي على أهب الاستعداد عند إتاحة المشاركة فى تقديم المساعدات الطبية للمصابين والشعب الفلسطيني ، وأكد أنه سيتم تدريب باقي الأطباء تباعاً .

وكان قد دعا الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، الأطباء في تخصصات العظام والأطفال والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والطوارئ والتخدير والنفسية والعصبية  للتسجيل في الفريق الطبي الذي يتم إعداده في لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء للمشاركة في الدعم الطبي للشعب الفلسطيني.







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غزة

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