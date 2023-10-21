نقابة أطباء القاهرة تشكل هيئة مكتبها.. ومحمد البرعى أمينا عاما

كتبت آية دعبس

عقد مجلس نقابة أطباء القاهرة، أول اجتماع له عقب إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى، وذلك لتشكيل هيئة مكتب النقابة، برئاسة الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة المعاد انتخابها لدورة جديدة.

وقد جاء التشكيل الجديد، على النحو التالى:

- الدكتور مدحت مرسى مندوب نقابة القاهرة لدى النقابة.

- الدكتور مينا سمعان وكيل النقابة.

- الدكتور محمد البرعي امين عام النقابة.

- الدكتور جوزيف وحيد الأمين العام المساعد.

- الدكتور عماد سلطان أمين الصندوق.

- الدكتور عامر نصر أمين الصندوق المساعد.

- فيما شملت اللجنة العلمية الدكتور هشام فرهود، و كل من الدكتور وليد الطاهر، والدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتور صمويل فايز المقررين المساعدين.

وفيما يخص زيارة المستشفيات تم اختيار الدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، وفيما يخص الشكاوي تم اختيار الدكتور كيرولوس فارس والدكتور چوزيف وحيد، مع اللجنة الاجتماعية.

وشملت اللجنه الثقافية الدكتور محمد عبد الفتاح، ولجنة الشباب الدكتورة رشا حسني، والدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، ولجنة المنشئات والقيد معا الدكتور احمد الديب والدكتور محمد صبحي.

كانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، أن انتخابات التجديد النصفى حضرها 22 ألف ناخب وهو عدد لم يحقق منذ 2011، الانتخابات الأخيرة للنقيب فى عام2019 شارك بها 17 ألف طبيب، والتجديد النصفى الأخير 2021 شارك نحو 12 ألف طبيب.