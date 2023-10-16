أول اجتماع لمجلس نقابة الأطباء بتشكيله الجديد لانتخاب هيئة المكتب.. الجمعة

كتبت آية دعبس

يعقد مجلس النقابة العامة للأطباء ، أول اجتماع له، بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور أسامة عبد الحى النقيب العام للأطباء، عقب إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى 2023، يوم الجمعة المقبل، 20 أكتوبر 2023، وذلك لتشكيل هيئة المكتب وانتخاب "الأمين العام، الأمين المساعد، أمين الصندوق، أمين الصندوق المساعد"، ومقررى اللجان.

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، برئاسة الدكتور مصطفي عشوب، أن انتخابات التجديد النصفى، شارك بها 22 ألف ناخب وهو عدد لم يحقق منذ 2011، الانتخابات الأخيرة للنقيب في عام2019 شارك بها 17 ألف طبيب، والتجديد النصفى الأخير 2021 شارك نحو 12 ألف طبيب، وقد اسفرت عن: فوز الدكتور أسامة عبد الحى، بعد حصوله على 8992 صوت، ليكون النقيب رقم 19 في تاريخ النقابة بفارق 1917 صوت عن أقرب منافسيه.

كما فاز بعضوية مجلس النقابة، كل من: فوق سن ال15 عام حصل الدكتور أبو بكر القاضى على أعلى الأصوات بواقع 10132 آلاف صوت، والثانى الدكتور أحمد شوشة 9960، والثالث الدكتور إبراهيم الزيات 8444 صوتا، أما على مقعد تحت سن الـ15 عاما، حصل: الدكتور أحمد السيد على 8505 صوتا، الدكتور عبد الرحمن مصطفي 7094 صوت، الدكتور شادى صفوت 6801 صوت. كما أعلن عن فوز الدكتور مدحت مرسي بمقعد قطاع القاهرة، الدكتور أحمد مبروك الشيخ بمقعد منطقة وسط الدلتا، والدكتور أحمد الهواري بمقعد شرق الدلتا، والدكتور أنور يسري نصيف بمقعد غرب الدلتا، والدكتور عمرو محمد علي بمقعد شمال وجه قلبي، والدكتور طارق منصور بمقعد جنوب وجه قبلى.