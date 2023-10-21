ندوات للتثقيف الفقهى والإفتاء بعنوان "أحكام وآداب المفتى والمستفتى" بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ عن تنظيم ندوتين بمسجدين من المساجد الكُبرى بالمحافظة، عن التثقيف الفقهي والإفتاء بعنوان «أحكام وآداب المفتي والمستفتي»، اليوم السبت، ضمن 48 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم 48 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية السبت من كل أسبوع، عن التثقيف الفقهي والإفتاء، وسيتم تنظيم ندوتين بمسجدي «إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، والفتح الشهير بالاستاد بمدينة كفر الشيخ»، تحت عنوان «أحكام وآداب المفتي والمستفتي».

وأكد بسيوني، أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة العشاء اليوم السبت، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.