مياه المنوفية تستعد لموسم الأمطار والشتاء بتطهير 4493 بالوعة و124 معدة

المنوفية - محمد فتحى

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، استعداداتها لاستقبال موسم فصل الشتاء بتطهير جميع بلاعات الأمطار والبالغ عددها 4493 بجميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة.

وقال المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب بالمنوفية، إنه تم تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار بديوان الشركة والفروع الجغرافية التابعة لها ويتم التواصل الدائم بينهم ميدانيا تليفونيا أوعن طريق أجهزة اللاسلكى أو وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تم تجهيز هذه الفرق بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة تحت إدارة رئيس قطاع التشغيل، مدير فرق الطوارئ، رؤساء الأفرع.

وأشار نجيب لـ "اليوم السابع"، أنه تم وضع خطة لتطهير بلاعات المطر بالاشتراك مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن ويتم العمل بها بصفه مستمرة، لافتا إلى أنه التأكيد على صلاحية محطات الرفع وخطوط الشبكات الانحدار وخطوط الطرد ووضع خطة للتشغيل التبادلى وتنظيم ضخ المياه.

وأكد أنه تم تطهير جميع بلاعات الأمطار بجميع أنحاء مراكز ومدن محافظة المنوفية والبالغ عددهم 4493 بلاعه.

وأضاف أننا لدينا أسطول من المعدات لمجابهة الأمطار فى شتى أنحاء المحافظة، حيث بلغ إجمالى عدد المعدات 122معدة، عبارة عن 34 سيارة كسح، 9نافورى، 6 شفاط، 10 لودر حفار، 31 ماكينة شفط وطرد، 4 ديزل، 2 ماكينة كيبوتا، 1 كباش، 3 سيارة مياه، 1 ونش على سيارة، 1 سيارة بطلمبة غاطسة، 6 ماكينة ديزل، 3مدمج صغير، 11 ماكينة طوارئ.

وتابع رئيس الشركة، أنه يتم بصفة دورية المراجعة والتفتيش على المعدات والأفراد بواسطة فريق العمل المختص من كل فرع ومتابعة فريق الطوارئ بديوان الشركة، من خلال التواصل عن طريق طوارئ الشركة خط (125) مع عمليات المحافظة لمتابعة البلاغات الخاصة بمعلومات الأرصاد فى هذا الشأن.

وأكد أنه يتم تخفيض ضخ المياه حالات المطر الغزير حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار حالة وجود كسور لخط مياه يتم غلق المياه والقيام بالإصلاح وتوفير سيارات مياه نظيفة لهذه المنطقة.

وأضاف، إلى أن هناك بيان خاص بأماكن تجمعات المياه بالمدن يتم التحرك إليها فورا كأول خطوه وذلك بالتنسيق مع رؤساء المجالس والمدن، هناك تكليفات بصفة مستديمة، بالمتابعة والمرور على الفروع لعمل التجارب والاستعدادات اللازمة.

وأكد أنه فى حالة الطوارئ وحدوث الأمطار سوف يتم إلغاء الإجازات للعاملين، مشيرًا إلى أنه يتم الاستعانة بمعدات من الشركات الشقيقة حالة الاحتياج لذلك بتكليف من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للتعاون بين الشركات وبعضها البعض فى مثل ذلك الحالات.