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مياه الجيزة: تنفيذ أنشطة توعوية بمدارس "حياة كريمة" لتعزيز الوعى المائى

السبت، 21 أكتوبر 2023 10:18 ص
مياه الجيزة: تنفيذ أنشطة توعوية بمدارس "حياة كريمة" لتعزيز الوعى المائى المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن أنشطة التوعية المائية، والتي ينفذها فريق التوعية بالشركة، تستهدف مختلف الفئات العمرية بالمجتمع المصري، موضحاً أن تأثير الرسائل التوعوية أكثر إيجابية لدى مرحلة النشء، لما لتلك الرسائل من أهمية في تعديل بعض الممارسات الخاطئة تجاه التعامل مع المياه وشبكات الصرف الصحي.
 
وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية المتنوعة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، برئاسة أشرف سلومة، حيث تستهدف الأنشطة مدارس "حياة كريمة" بمركزي أطفيح والصف لتشمل مدرستي: صول الرسمية الإبتدائية وجمال عبد الناصر للتعليم الاساسي بمركز أطفيح، ومدارس: الصف الابتدائية المشتركة والشهيد أحمد إبراهيم الابتدائية والسلام الابتدائية المشتركة والشهيد محمود حنفي الابتدائية وصلاح عبلي بمركز الصف، ومدارس: الحامدية الشاذلية بميت عقبة والعجوزة الرسمية والقومية بإدارة العجوزة التعليمية، ومدرستي المدينة الجامعية والشهيد باسم محسن بإدارة الدقي التعليمية.
 
وتابع المهندس منصور بدوي، تتنوع الأنشطة التوعوية لطلاب المدارس، حيث تشمل تنفيذ ندوات للتوعية المائية تحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات تحمل عدداً من رسائل التوعية المائية، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية للطلاب تهدف إلى تعزيز مفهوم التوعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه.
 
 
 
 
 






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