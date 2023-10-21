مطار مرسى علم الدولى يستقبل 145 رحلة طيران سياحية أسبوعيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، بداية من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع 145 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم ارض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية، أن من المقرر وصول 145 رحلة أسبوعية أكثرها وصولا من دول بولندا والتشيك وإيطاليا، كما تصل أيضا رحلات من دول النمسا وسويسرا وغيرها من الدول المختلفة.

ومن المقرر أن تصل اليوم السبت 40 رحلة ضمن الـ 145 رحلة التى تصل المطار خلال الأسبوع، حيث يعتبر وصول اليوم أعلى معدل وصول أسبوعى يصل المطار، وإن أغلب الرحلات الوافدة اليوم من بولندا والتشيك وإيطاليا.

من جانبه قال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحي بمدينة مرسى علم، أن هناك ارتفاع ملحوظ فى أعداد الرحلات المقرر وصولها خلال الأسبوع، حيث من المقرر وصول 145 رحلة بواقع زيادة 7 رحلات عن الأسبوع الماضى .

وأكد أبو الحجاج العمارى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك توقعات أخرى بارتفاع معدلات وصول الرحلات الإيطالية، والألمانية خلال أكتوبر الجارى، حتى نهاية العام تزامنا مع فصل الشتاء الذى يفضله الأوروبين في البحر الأحمر .