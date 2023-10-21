مطاحن شرق الدلتا: اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستغلال الأصول العاطلة

كتب هانى الحوتى

قالت شركة مطاحن شرق الدلتا ، إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستغلال أصول عاطلة وغير مستغلة بقيمة 5.4 مليون جنيه، بما يعود بالنفع على الشركة.

يأتي ذلك ردًا على تقرير مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات القوائم المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا في 30 يونيو عام 2022، والذي أوصى الشركة بضرورة استغلال أصول عاطلة وغير مستغلة منذ عدة سنوات تتمثل في أراضي، ومباني، وآلات، وعدد وأدوات، كما توجد العديد من المستودعات غير المستغلة بعضها ملك الشركة، وبعضها مؤجرة من الغير بمناطق الشركة المختلفة، والتي تتحمل عنها الشركة للعديد من المبالغ تمثل القيمة الإيجارية لتلك الوحدات.

أشارت الشركة، إلى قرار مجلس الإدارة بالموافقة على طرح أعمال النقرة والميزان والحائط الساند بصوامع الإسماعيلية، واستكمال إجراءات تنفيذ الأعمال في صوامع المنصورة (سندوب) بعد تحديد المسار من هيئة سكك حديد مصر، لافتة إلى أن المشمعات المخزنة بالشركة تمثل رصيد استراتيجي، وجاري العمل على الاستفادة منه.

جاء ذلك ردًا على توصية الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة الاستفادة من مشمعات مخزنة بشركة مطاحن شرق الدلتا بقيمة 133.65 ألف جنيه بما يعود بالنفع على الشركة، وطالب الجهاز بموافاته بالموقف التنفيذي الخاص بمد خط السكة الحديد لصوامع المنصورة والإسماعيلية لنقل الأقماح لتلك الصوامع، وذلك بعد إنفاق 192 ألف جنيه قيمة الدراسات والاستشارات الهندسية المتعلقة بمد خط السكة الحديد.

وكشفت شركة مطاحن شرق الدلتا، عن تعاقدها مع شركة أوكريم الإيطالية على توريد آلات ومعدات لمطحن السنانية بدمياط لاستخراج دقيق (72%، 82%)، وذلك لتهالك المعدات، لا بد من تطويرها لإنتاج دقيق استخراجات مختلفة، وتحسين جودة المنتج لمواجهة أي قرارات تنتج عن تحرير الدقيق مستقبلًا، كما كشف الشركة عن إرسال اللوحات الإنشائية النهائية إلى المكتب الاستشاري إلا أنه وردت بعض اللوحات غير مطابقة للوحات الواردة من المورد الأجنبي (شركة أوكريم الإيطالية) وتم إحالة الموضوع للتحقيق.

ولفت شركة مطاحن شرق الدلتا، إلى أنه تم التنبيه نحو ضرورة تنفيذ توصيات الجمعيات العامة بضرورة دراسة أوجه الاستفادة من المخزون الراكد (قطع غيار ومهمات وموارد تعبئة وتغليف) بلغت تكلفتها في 30 يونيو عام 2023 حوالي 1.944 مليون جنيه، والعمل على التصرف الاقتصادي له بما يعود بالنفع على الشركة.