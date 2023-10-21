مدير "تعليم قنا" يحيل إدارة مدرسة قفط الفنية بنات للتحقيق.. اعرف التفاصيل

قنا صابر سعيد

قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية و التعليم بقنا ، إحالة مدرسة قفط الفنية الصناعية بنات إلى التحقيق، إثر رصده بعض المخالفات أثناء الزيارة المفاجئة التي أجراها الوكيل للمدرسة.

وشدد السيد، على تكليف لجنة من الشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري بالمديرية لفحص دفاتر الحضور والانصراف وجدول المدرسة والحالة الفنية لماكينات الخياطة والتريكو ، ونبه على حظر دخول السيارات والمركبات الخاصة إلى حرم المدرسة.

وأكد الوكيلر على تفعيل برنامج رأس المال و ربطه باحتياجات المديرية من زي ومستلزمات للمدارس العسكرية وغيرها لاستثمار المقومات الفنية وأصحاب الخبرات بتلك المدارس و إكساب طالبات المدارس الفنية التدريب العملي المؤهل لسوق العمل بحسب استراتيجية الوزارة في منظومة الجدارات.

وأثنى محمد السيد، على المستوى العلمي لتلاميذ مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قفط التعليمية أثناء زيارته غير المخططة للمدرسة، حيث راجع دفاتر تحضير الدروس وموقف حضور المعلمين من واقع دفتر الحضور والانصراف .

واختتم مدير تعليم قنا جولته التي رافقه فيها أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بزيارة مدرسة الأشراف الغربية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية، ونبه على الالتزام بتعليمات الوزير في عدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، وتفعيل حصص المشاهدة و الأنشطة الطلابية.