مخطط وزارة النقل لإنشاء 25 ميناء جافا ومنطقة لوجستية.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل المصرية مخططا لإنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، يشمل إنشاء 25 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية، وينشر اليوم السابع خريطة الموانئ المقرر إنشائها وكذلك المناطق اللوجستية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

-يضم المخطط إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية بإجمالي 25.

-يضم 10 ميناء جاف.

-يشمل إنشاء 15 منطقة لوجيستية.

-المناطق المخصصة للموانئ الجافة والمناطق اللوجستية

"السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - الفيوم الجديدة - بني سويف (كوم ابو راضي) - سوهاج الجديدة - قسطل - أرقين - كركر - أبو سمبل - الطور - السلوم - القنطرة شرق - رفح - العوجة - الحسنة - النقب - طابا - الطور - رأس سدر - بئر العبد".

وزارة النقل افتتحت مؤخرا ميناء 6 أكتوبر الجاف.

-وقعت وزارة النقل عقد تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان.