محافظ جنوب سيناء يؤكد دعم مضمار الهجن بنويبع والطور وإقامة الفعاليات عليها سنويا‎

جنوب سيناء _ ياسر عامر

شهد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بحضور الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، والشيخ إبراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية، ووفود من دول عربية، ختام سباقات الهجن بمنطقة الهجن بمدينة شرم الشيخ، وذلك تواكبا مع الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، وافتتاح موسم سباقات الهجن لعام 2023 / 2024 والي يبدأ في أكتوبر من كل عام وينتهي نهاية أبريل من العام التالي.

وأقيمت السباقات تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للهجن، بمشاركة أكثر من 600 مشارك يمثلون 22 قبيلة من 17 محافظة.

وخلال كلمته قال محافظ جنوب سيناء، إنه حريص علي حضور تلك السباقات وتقديم كل الدعم كونها الرياضة الهامة لدى قبائل سيناء، وأكد دعم مضمار الهجن بنويبع وطور سيناء وإقامة الفعاليات عليها سنويا، كما أكد المحافظ تحويل سباقات الهجن لمشروع استثماري علي أن يكون الدخل لحساب صندوق لرعاية بدو المحافظة.

أضاف المحافظ أنه وجه بإقامة معرض دائم للمنتجات البدوية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن لعرض المنتجات البدوية وزيادة دخل الأسرة.

من جانبهم قدم المشاركون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أصدر توجيهات نفذتها المحافظة بدعم محافظ جنوب سيناء وهى الاهتمام ودعم رياضة الهجن وكان من نتاج لك مضمارهجن عالمي بمدينة شرم الشيخ وأصبح من أكبر المضامير الموجودة فى الشرق الأوسط، ويتكون من المقصورة الرئيسية المجهزة لاستقبال أكبر الشخصيات، والمستشفى البيطري لتقديم الخدمة الطبية للهجن، والقرية التراثية لعرض المشغولات البدوية، و حظائر إيواء للهجن المشتركة، وبوابات انطلاق حديثة على امتداد المضمار على مسافات مختلفة، مؤكدين أنهم يعتبرون ميدان شرم الشيخ ايقونة الميادين وفيه تم لأول مرة استخدام شرائح إلكترونية لكل جمل مشارك وتجهيز قاعدة معلومات ضخمة بكل جمل، فضلا عن ان منطقة سباقات الهجن هى منطقة متكاملة للتراث فريدة من نوعها.

وثمن المشاركون فى السباق دور الدولة فى دعمهم وتنمية اقتصاد تربية الإبل وتوفير مصادر دخل وفرص عمل لهم.

وفي نهاية السباق قدم المحافظ الشكر لكل الوفود العربية المشاركة من الدول العربية الإمارات والسعودية والأردن، ولجميع المشاركين من محافظات مصر المختلفة، والمنظمين والمشاركين في التنظيم والمشرفين، وقاد بتسليم الجوائز للفائزين.