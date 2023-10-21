اليوم السابع
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استمرار فعاليات سباق الهجن بشرم الشيخ برعاية اتحاد الهجن المصرى

السبت، 21 أكتوبر 2023 02:00 ص
استمرار فعاليات سباق الهجن بشرم الشيخ برعاية اتحاد الهجن المصرى سباق الهجن
كتب : محمد حسين

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تنطلق صباح اليوم السبت، فعاليات جديدة من أشواط سباق الهجن التنشيطي بمدينة شرم الشيخ برعاية اتحاد الهجن المصرى.
 
وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن السباق انطلقت فعالياته أمس الجمعة على أرضية ميدان سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 600 من الهجانة المتسابقين .
 
وأضاف أن السباق يشارك فيه الهجانة من كل  محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والمنيا والأقصر والوادي الجديد ومطروح والشرقية.
 
وأشار إلى أن الفعاليات تأتي في إطار تشجيع ملاك الإبل بجميع محافظات مصر على تربيتها والإكثار منها، لافتا إلى أن السباقات تعتبر تحفيزا لهم وتساهم في زيادة ثمنها وتوفير فرص عمل للشباب القائمين عليها من المدربين لها.






جنوب سيناء

الهجن

سباقات الهجن

شرم الشيخ




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