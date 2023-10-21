اليوم السابع
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محافظ الجيزة يعاين أعمال تجميل الأسوار والعقارات المحيطة بالمتحف الكبير.. صور

السبت، 21 أكتوبر 2023 03:54 م
محافظ الجيزة يعاين أعمال تجميل الأسوار والعقارات المحيطة بالمتحف الكبير.. صور جانب من الجولة
كتبت - مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها الدولة  للانتهاء من تطوير وتجميل المحاور والطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف الكبير، ذلك المشروع الحضارى الهام الذى ينتظر العالم افتتاحه.
 
وشملت الجولة تفقد معدلات وتقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير، بدءا من طريق الفيوم وميدان الرماية مرورا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس.
 
وتابع المحافظ المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب ومتابعة أعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق بالإضافة إلى وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير الجاري تنفيذها بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط، والتى وجه خلالها المحافظ بمراعاة المعايير الجمالية للأعمال للظهور بالشكل الحضاري.
 
ووجه المحافظ خلال الجولة باستكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على محيط المتحف الكبير لمواكبة التطويرات التي تشهدها المنطقة.
 
ووجه المحافظ الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.
 
ورافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والكبارى بالجيزة وأيمن عتريس رئيس مكتب التفتيش والمتابعة بالمحافظة.
 
 
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محافظ الجيزة

الجيزة

المتحف المصري الكبير

تطوير محيط المتحف المصري الكبير




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