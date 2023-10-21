محافظ أسيوط يتابع تنفيذ فعاليات ومشروعات الشباب والرياضة ضمن حياة كريمة

أسيوط - فريق المحافظات

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، تنفيذ أنشطة وفعاليات ومشروعات قطاع الشباب والرياضة المقرر تنفيذها خلال الخطة الموضوعة مسبقاً، سواء ضمن الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى، جاء ذلك خلال لقائه مع علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ونسب التنفيذ في كل مشروع من الـ 82 مشروع في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة 266 مليون جنيه التي وصل إليها حتى الآن فضلاً عن بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لزيادة معدلات الانجاز ونهو الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المقررة خاصة وأن الدولة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، لافتاً إلى ضرورة النزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات ورصد الملاحظات أولاً بأول والعمل على تذليل أي عقبات وإزالة المعوقات قد تحدث بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة، مشيراً إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع حتى الانتهاء من الأعمال من خلال جولاته الميدانية ولقاءاته المستمرة والتقارير الدورية مع مسئولي كل قطاع على حدى للاطمئنان على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها والتأكد من معايير الجودة في التنفيذ.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالى عدد المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.