تفعيل المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ بمديرية الصحة بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قال الدكتور مصطفي محمد محمود مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط في تصريح خاص لليوم السابع، إنه تم تعديل المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط ، والمنوط به توفير كافة احتياجات المرضي من حضانات ، وأسرة رعاية بشكل يومي ، وعلي مدار 24 ساعة .

وأوضح مدير إدارة الطوارئ، أن هذه المبادرة واحدة من المبادرات الهامة وخاصة أنها تحاول تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الذين يجدون أنفسهم فريسة لأصحاب الحضانات الخاصة ذات المبالغ المالية الكبيرة والتي لا يتحمل نفقاتها كثير من المواطنين بمحافظة أسيوط ،وخاصة مع تزايد نسب المواليد وحاجة نسبة كبيرة الحضانات في الأيام الأولي للولادة

وأضاف مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بأسيوط أنه تم تخصيص الخط الساخن 137 للإتصال في حالة الحاجة إلي هذه الخدمات المذكورة وبمجرد توفير المكان يتم التواصل مع سيارة إسعاف عن طريق إدارة الطوارئ ، وتقوم بنقل الطفل إلي المستشفي واستقبال الخالة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة ومتابعة تقديم الخدمة حتي يحصل المواطن علي الخدمة الصحية التي يحتاجها.





