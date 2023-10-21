مجلس إدارة الرعاية الصحية يوافق على مشروع قرار حوافز إضافية للعاملين بالمناطق النائية

قام مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، مدينًا كل الانتهاكات وآخرها قصف المستشفى الأهلى المعمداني بقطاع غزة.

جاء ذلك في مستهل الاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، رقم (66)، والذي انعقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة باحترافية ووفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية على مشروع قرار حوافز إضافية للعاملين بالمناطق النائية والمناطق التي تمثل تحديات في تقديم الخدمة الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحافز الجديد مُقسَّم لـ 4 فئات، وذلك طبقًا لطبيعة التحديات وللظروف المحيطة بالمنطقة من حيث نقطة الوصول لأقرب نقطة مواصلات منتظمة وطبيعة الحياة والمعيشة والانتقالات وغيرها من العوامل الطارئة التي من شأنها التأثير على اعتبار المنطقة نائية.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الهيئة بالمراجعة الدورية لكافة العوامل التي من شأنها اعتبار المنطقة "نائية" على مدار العام، مشيرًا أن الحافز سيتم صرفه للعاملين من خارج المحافظة وداخل المحافظة بنسب تتراوح من 5% إلى 40% من الأجر المكمل طبقاً لطبيعة التحديات، وكلف الإدارة المالية باستيفاء الملاءة المالية لاعتماد مخصصات القرار.

كما وافق مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية من حيث المبدأ على ضم مدرسة تمريض "المستقبل" بمحافظة الإسماعيلية، ومدرسة تمريض "الطور" بجنوب سيناء، لمعاهد رعاية الفنية للتمريض بالمحافظتين، وذلك تنفيذًا لرؤية الهيئة في تطوير التعليم التمريضي.

واستكمل الاجتماع، باستعراض الأساليب المتطورة بهيئة الرعاية لتطوير التدريب والتعليم الطبي المستمر لمقدمي الرعاية الصحية، والبالغ عددهم حتى الآن بالمحافظات ال6 أكثر من 20.000 فرد، والمرتكزة على 4 محاور رئيسة شملت وضع استراتيجية متكاملة ومستمرة للتدريب تعتمد على دمج كافة الحزم التدريبية وبرامج التدريب الإلزامي بقطاع متكامل للتدريب، ووضع خطة اعتماد مراكز التدريب وبرامج التدريب محليًا وعالمياً، والاستفادة المُثلى من برامج البعثات، والتبادل الخارجي والاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج بالتعاون مع كبرى الجمعيات العلمية، وهو ما ينعكس بدوره على جودة الرعاية الصحية بالمنشآت، فضلًا عن الاستفادة من كافة الحزم التدريبية المقدمة ضمن بروتوكولات التعاون مع الهيئة ، مع التأكيد على الالتزام خلال الفترة المقبلة بـ10 حزم تدريبية متميزة في بؤرة اهتمام الهيئة وتتسق مع التوجهات العالمية في هذا المجال أبرزها "اقتصاديات الصحة" ، "الصحة العامة وتعزيز السياسات الصحية"، "تحليل الأنظمة الصحية".

فيما تم استعراض مقترح تصميم منصة تدريبية تعزز استراتيجية الهيئة الرامية إلى رقمنة كافة الأنشطة بالهيئة، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات الرائدة في ابتكار المحتوى التعليمي وابتكار المنصات والتدريب عليها مثل "ماكجرو هيل MC Grow Hill" و "اوزموسيس Osmosis"، وذلك بالتوازي مع إنشاء أكاديمية للتدريب تابعة لهيئة الرعاية الصحية..

وفي ختام الاجتماع تم استعراض الموقف المالي لهيئة الرعاية الصحية، حيث أشاد مجلس إدارة الهيئة بتطور الدخل من النقد الأجنبي من خلال مشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، حيث أنه ولأول مرة عوائد بالدولار الأمريكي واليورو كحصيلة من النقد الأجنبي نظير تقديم خدمات طبية للمرضى الأجانب بالمستشفيات التابعة للهيئة ضمن مشروع السياحة العلاجية (نرعاك في مصر).