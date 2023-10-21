ماذا يفعل الطعام الهيلثى في صحة طفلك خلال شهر؟

كتبت مروة محمود الياس

الاهتمام بتناولك أنت وأسرتك للطعام الصحى، والالتزام بنظام غذائى متكامل أمر في غاية الأهمية، وخاصة لطفلك، فالأنظمة الحياتية الغذائية الصحية قادرة على تغيير صحة الإنسان ومناعته إلى الأفضل بشكل ساحر وسريع.

الدكتور عبد المنعم ابراهم استشارى الباطنة القصر العينى، أوضح أن النظام الغذائى للطفل يتحكم بشكل كبير في طبيعة حالته الصحية، وكيفية مقاومته للمرض من عدمه، فإذا كانت الخيارات الغذائية للطفل غير صحية تتأثر مناعة وصحة الطفل بشكل سلبى يجعله عرضة لكل المخاطر الصحية.

وعلى النقيض، فإن التزام الطفل باتباع نظام غذائى متوازن وبه كل العناصر الغذائية المتكاملة، يعزز عمل وظائف الجسم ومناعته، ويقلل الإصابة بالمرض، ووفقا لما ذكره استشارى الباطنة، فإن وجبة الطفل يجب أن تتكامل عناصرها، ويكون بها نسب متساوية من البروتين الحيوانى كاللحوم والدجاج، مع النشويات الصحية كالمكرونة، والاهتمام بالسلطة الخضراء، وبشكل عام في النظام الغذائي للطفل، يجب تقليل اعطاؤه الحلوى والسكريات، واستبدالها بالخضروات الطازجة، والعصائر الطبيعية، والفاكهة الطازجة، والألياف الغذائية من الحبوب الكاملة والورقيات، كالخس والبرتقال وغيرها.

واذا التزم طفلك بنظام غذائى صحى سوف تلاحظ الفرق بعد شهر واحد على أقل تقدير ، ومن أبرز النتائج الصحية:

تعزيز مناعة الطفل ومقاومة جسمه للمرض ونزلات البرد المتكررة

قلة مرات اضطرابات المعدة والإخراج التي تصيب الطفل كالامساك أو الاسهال

قلة معدلات "الهيبرة" وفرط الحركة نتيجة قلة السكريات

زيادة تركيز الطفل

يقل نهمه على الحلوى والحلويات، ويبدأ في ادخال أطعمة صحية يوم بعد يوم لنظامه الغذائي

تقل مشكلة فقدان الشهية لديه، ويصبح أكثر رغبة في تناول الطعام

اذا كان الطفل يعانى فقدان الشهية والنحافة فسوف تجد تغييرا للأفضل في وزنه وصحته