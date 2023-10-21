لو ابنك من 8 إلى 10 سنوات ومصاب بالسمنة.. دايت صحي مخصص للأطفال

كتبت إيناس البنا

مشكلة السمنة أصبحت خطيرة لا تهدد الكبار فقط ولكن امتد الأمر ليشمل الأطفال أيضًا أما بسبب العوامل الوراثية أو عادات الأكل الخاطئة وكثرة تناول الأطعمة السريعة.

أوضحت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية والإكلينيكية بقصر العينى، أن هذا المرض يمكن أن يؤثر على بقية حياة الطفل، لأنه بالإضافة إلى التأثير على احترام الذات وعلم الجمال، فإنه يؤدي إلى زيادة خطر مشاكل القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، لذلك، من الضروري العمل والبحث عن طرق لمساعدة الأطفال على اتباع نظام غذائي صحي، إذا كنت لا تعرف كيفية القيام بذلك، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية.

وأضافت في تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه يجب أن يتم عمل متابعة مع طبيب مختص لتحديد جدول غذائى مناسب يضمن تحقيق 100% من احتياجات الطفل من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية والكالسيوم وفيتامينات A , C، وقد تشمل الاختيارات ما يلى :

وجبة الإفطار

3 معلقة فول مع سلطة خضراء تتكون من الفلفل الألوان والجزر + 1 توست بنى + نص كوب جبنة قريش

أو بيضه أومليت مع 2 توست بنى + ربع كوب جبنه بيضاء

الغداء

يمكن أن تتعدد الخيارات بين التالى:

طبق كشرى مكونة من 3 معالق من الأرز والمكرونة والعدس والحمص والصلصة

فتة شاورما مكونة من 6 معالق أرز بسمتى + 2 شريحة دجاج بحجم نصف كف اليد مع سلطة بطاطس وبسلة بالمايونيز

2 قطعة سمك مع ثمرة بطاطس مع 6 ملاعق أرز وطبق سلطة زبادى بالخيار

6 ملاعق أرز مع ملوخية و2 قطعة صغيرة لحم

العشاء

كيك الفواكه + البيض

3 معالق شوفان كبيرة + نصف كوب من اللبن

2 توست حبة كاملة مع جبن

كوب من اللبن مع 4 ثمرات فراولة وقطعة قرع عسل

يمكن أن يتنوع السناك أو الوجبة الخفيفة بين ذرة صفراء مشوية أو كوب من الفشار أو نصف كوب ذرة مسلوقة وسناك سموزى ثمرة فاكهة مع اللبن وحفنة صغيرة من المكسرات.