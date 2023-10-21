قافلة علاجية مجانية بأشمون فى المنوفية لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين

المنوفية - محمود شاكر

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن قيام مديرية الصحة، بتنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية طهواى التابعة لمركز ومدينة أشمون، وذلك على مدار اليوم السبت وغدا الأحد، شاملة لكافة التخصصات الطبية وذلك لتقديم أوجه الدعم والرعاية الطبية لأهالى قري طهواي، ساقية المنقدي، شما، دلهمو بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.

من جانبه أشار الدكتور خالد عبدالغنى مدير مديرية الصحة، إلى أن القافلة تشمل تخصصات " الباطنة – الأطفال – الجراحة – الأسنان – الجلدية – نساء وتوليد – تنظيم اسرة – أنف وأذن وحنجرة"، ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين بقرى الريف المصرى.