الكشف المجاني على 971 مواطنا فى قافلة بقويسنا بالمنوفية ضمن حياة كريمة.. صور

المنوفية – محمود شاكر

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية ميت سراج بمركز قويسنا، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية .

وأوضحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أن القافلة اشتملت على 11 عيادة متخصصة 2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، رمد وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت شفيق أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 971 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 151 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم إكتشاف 92 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 22 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 5 حالات لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم صحيا".

من جهته أكد وكيل الوزارة، علي إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضي بالمناطق البعيدة النائية، موجهاً الشكر لجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل .

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية .

كشف الانف والاذن والحنجرة



كشف الباطنه