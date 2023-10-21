عميد طب ومدير مستشفيات جامعة عين شمس فى مسيرة تضامنية لدعم فلسطين.. صور

كتب محمود راغب

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بمستشفيات جامعة عين شمس ، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الجسيمة من الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على تأييدهم لموقف الدولة المصرية وقرارت الرئيس السيسى فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى .

وتقدم المسيرة التضامنية الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، والدكتور طارق يوسف مدير مستشفيات جامعة عين شمس، ورئيس اللجنة النقابية صلاح إمام.

ورفع العاملين بالمستشفيات لافتة مكتوب عليها: "جميع العاملين بمستشفيات جامعة عين شمس تؤيد قرارت الرئيس السيسى للحفاظ على الأراضى المصرية والوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطينى ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".