اليوم السابع
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قيادات جامعة عين شمس فى مسيرة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 04:12 م
قيادات جامعة عين شمس فى مسيرة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال جانب من المسيرة التضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى
كتب محمود راغب

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نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة ومجالس الاتحاد والأسر والكيانات الطلابية بالكليات مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بقيادة الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء ووكلاء كليات جامعة عين شمس أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، تأكيدًا على الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري والدفاع عن القضية الفلسطينية.
 
ورفع المشاركون فى المسيرة لافتات رفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال فى غزة وأعلام الدولتين مصر وفلسطين لدعم القضية الفلسطينية.
 
قيادات جامعة عين شمس فى وقفة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى (2)
 جانب من المسيرة 

قيادات جامعة عين شمس فى وقفة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى (3)
 قيادات جامعة عين شمس فى مسيرة ضد ممارسات جيش الاحتلال

قيادات جامعة عين شمس فى وقفة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى (4)
قيادات جامعة عين شمس فى وقفة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى (4)

قيادات جامعة عين شمس فى وقفة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى (5)
 مسيرة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى

قيادات جامعة عين شمس فى وقفة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى (6)
قيادات جامعة عين شمس فى وقفة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى

قيادات جامعة عين شمس فى وقفة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى (7)
 المسيرة التضامنية 

قيادات جامعة عين شمس فى وقفة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى (8)
التنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى

قيادات جامعة عين شمس فى وقفة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى (1)
 قيادات جامعة عين شمس 






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