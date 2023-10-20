قيادات جامعة عين شمس فى مسيرة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة ومجالس الاتحاد والأسر والكيانات الطلابية بالكليات مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بقيادة الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء ووكلاء كليات جامعة عين شمس أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، تأكيدًا على الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري والدفاع عن القضية الفلسطينية.
ورفع المشاركون فى المسيرة لافتات رفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال فى غزة وأعلام الدولتين مصر وفلسطين لدعم القضية الفلسطينية.
جانب من المسيرة
قيادات جامعة عين شمس فى مسيرة ضد ممارسات جيش الاحتلال
قيادات جامعة عين شمس فى وقفة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى (4)
مسيرة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى
قيادات جامعة عين شمس فى وقفة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى
المسيرة التضامنية
التنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى
قيادات جامعة عين شمس
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