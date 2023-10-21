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طفل برىء يموت بسبب صراع لا يفهمه.. رسالة الرئيس السيسى إلى شعوب العالم لحل قضية فلسطين

السبت، 21 أكتوبر 2023 01:51 م
طفل برىء يموت بسبب صراع لا يفهمه.. رسالة الرئيس السيسى إلى شعوب العالم لحل قضية فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ــ محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين، وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة، من أن يقف العالم متفرجاً، على أزمة إنسانية كارثية، يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة، يُفرَض عليهم عقاب جماعي، وحصار وتجويع، وضغوط عنيفة للتهجير القسرى، في ممارسات نبذها العالم المتحضر.. الذي أبرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها، مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.

 
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة القاهرة للسلام، بحضور عدد كبير من القادة والزعماء.
 
وقال الرئيس السيسى:"دعونا نوجه رسالة، لشعوب العالم.. بأن قادته يدركون عِظَم المسئولية.. ويرون بأعينهم، فداحة الكارثة الإنسانية.. ويتألمون من أعماق قلوبهم، لكل طفل برئ، يموت بسبب صراع لا يفهمه.. يأتيه الموت بقذيفة أو قصف.. أو يأتي بطيئاً، لجُرح لا يجد دواءً.. أو لجوع، لا يجد زاداً..دعونا نوجه رسالة أمل، لشعوب العالم.. بأن غداً، سيكون أفضل من اليوم".






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