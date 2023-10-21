"شغلك عندنا".. ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للشباب في الإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إقامة ملتقى توظيف بقصر ثقافة الإسماعيلية، يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة مجموعة من شركات القطاع الخاص التى توفر مجموعة متميزة من فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهلات.

ومن المقرر أن يقام ملتقى التوظيف الثلاثاء المقبل من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك فى إطار جهود جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.