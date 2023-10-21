"سيناء المباركة.. المكان والمكانة".. وزارة الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية الجمعة المقبلة

في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة المقبلة الموافقة (27 /10 /2023م) عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:
"سيناء المباركة.. المكان والمكانة".. وزارة الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية الجمعة المقبلةالسبت، 21 أكتوبر 2023 04:07 م
وزارة الأوقاف
كتب لؤى على
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