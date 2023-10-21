اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 05:01 م
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"سيناء المباركة.. المكان والمكانة".. وزارة الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية الجمعة المقبلة

السبت، 21 أكتوبر 2023 04:07 م
"سيناء المباركة.. المكان والمكانة".. وزارة الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية الجمعة المقبلة وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة المقبلة الموافقة (27 /10 /2023م) عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:
 
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وزارة الاوقاف

قوافل دعوية

سيناء

مقارئ قرانية




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