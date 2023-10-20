اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 06:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. وزارة الأوقاف: صلاة الغائب على شهداء فلسطين بمساجد الجمهورية

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة الأوقاف: صلاة الغائب على شهداء فلسطين بمساجد الجمهورية وزارة الاوقاف
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
وزارة الأوقاف: صلاة الغائب على شهداء فلسطين بالمساجد على مستوى الجمهورية
وزارة الزراعة تطرح اللحوم البلدى فى منافذها بسعر 225 جنيها للكيلو
وزارة التعليم: كل مدرسة تضع امتحانات الشهور بالتعاون مع التوجيه الفنى
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
مفتى الجمهورية فى بيان شديد اللهجة: الاحتلال الإسرائيلى الغاشم أصيب بحالة سعار
وزيرا التنمية المحلية والعمل يبحثان تعاون الوزارتين بحضور رئيس اتحاد العمال

 







الاوقاف

حصاد الوزارات

اخبار مصر

التعليم

التعليم العالى

وزارة الاوقاف

وزارة التموين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة