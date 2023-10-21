ركاب الخط الثالث للمترو: يربط أهم المحاور ويوفر الوقت والمعاناة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

أشاد ركاب الخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى بالخدمات المقدمة بالخط، وتوفيره الجهد والوقت والمعاناة، خاصة بعد وصول الخط من عدلى منصور للزمالك والكيت كات، مما سهل الوصول لعدة مناطق بمحيط القاهرة الكبرى، خاصة أن الخط يربط خطى المترو الأول والثانى، مع خط القطار الكهربائى الخفيف، وخطى المونوريل.

وفى السياق تستعد وزارة النقل، لافتتاح 6 محطات مترو جديدة للركاب، بالخط الثالث للمترو، ضمن المرحلة الثالثة بالخط الأخضر، وتضم محطات "السودان- إمبابة- البوهى- القومية- الطريق الدائرى- محطة محور روض الفرج"، وتقع جميعها في محافظة الجيزة، حيث كان آخر محطات تم افتتاحها العام الماضى هي "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى والكيت كات".

ويخدم الخط الثالث للمترو شريحة عريضة من المواطنين لقيامه بالربط مع خطى المترو بالقاهرة الكبرى وخط القطار الخفيف، وخطى المونوريل المقرر عملها قريبا، حيث يلتقى الخط الثالث للمترو مع الخط الأول في محطة ناصر، ومع الخط الثانى في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائى الخفيف في محطة عدلى منصور، ومع المونوريل في محطتى الاستاد ووادى النيل، ومع الاتوبيس الترددى في محطة الطريق الدائرى المقرر تشغيلها ضمن الـ6 محطات الجديدة، وفى محطة عدلى منصور، كما يمر هذا الخط بعدد كبير من المحاور المرورية ما يسهل الوصول لأكثر المناطق بالقاهرة الكبرى.