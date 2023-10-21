رئيس وزراء العراق: غزة تتعرض لقصف واستهداف للمدنيين من قبل الاحتلال

كتب ـ سمير حسنى

قال محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، إن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لقصف واستهداف للمدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واصفا العدوان الإسرائيلي بـ"جريمة حرب".

جاء ذلك خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.