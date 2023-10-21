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رئيس وزراء العراق: غزة تتعرض لقصف واستهداف للمدنيين من قبل الاحتلال

السبت، 21 أكتوبر 2023 01:39 م
رئيس وزراء العراق: غزة تتعرض لقصف واستهداف للمدنيين من قبل الاحتلال رئيس وزراء العراق
كتب ـ سمير حسنى

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قال محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، إن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لقصف واستهداف للمدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واصفا العدوان الإسرائيلي بـ"جريمة حرب".

 

جاء ذلك خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 







قمة القاهرة للسلام

قمه القاهره للسلام

قمة السلام بالقاهرة

قمة القاهرة للسلام 2023

المشاركون في قمة السلام

موعد قمة القاهرة للسلام

ميعاد قمة القاهرة للسلام

من سيحضر قمة القاهرة للسلام

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أبرز المشاركين فى قمة القاهرة للسلام

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