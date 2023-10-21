حملات نظافة وإزالة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية بمراكز كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المدن في حملات النظافة، ومنها جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في تسهيل حركة نقل الركاب، حيث تم الدفع بـ3 أتوبيسات للنقل الجماعي فضلاً عن عدد من سيارات الميكروباص لنقل الركاب وتخفيف حدة الزحام.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، حملات النظافة ورفع المخلفات وإزالة التعديات والإشغالات بمناطق المدينة ومن بينها شوارع، التحرير وبورسعيد وجمال عبدالناصر، ومناطق المساكن الشرقية والغربية ووسط البلد، والأرض الخضراء، بمشاركة 34 عامل ومشرف، و3 لوادر، 4 سيارات قلاب، وسيارة تريلا( نقل ثقيل) لنقل القمامة والمخلفات من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومي بمطوبس، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات من نهر الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، برفع كفاءة منطقة النصب التذكاري والمنطقة المحيطة به ،واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية وتمهيد المناطق المنخفضة منعا لتجمع الأمطار، ورفع المخلفات والإشغالات أولا بأول بنطاق المدينة، فضلاً عن أعمال مسح وتمهيد حرم الطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي وحرم أرض الجونة والشوارع الرئيسية وأزالة الحشائش والأعشاب ورفع مخلفات الأتربة والرمال بجانب البلورات، وذلك برئاسة، سليم محمد أبو شريف رئيس مدينة برج البرلس، مؤكداً على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، التواصل معهم ميدانياً.

كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية، ورفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز ومدينة سيدي سالم، ورفع كفاءة الإنارة العامة، ورفع كفاءة خطوط خفض المنسوب ، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بقري المركز والمدينة ،وقص وتهذيب الأشجار.

وتابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، كما تابع انتظام سير العمل بمنظومة النظافة بالمدينة، وأعمال كنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.