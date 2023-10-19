كتبت – مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية التوسع في إنشاء المنافذ السلعية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، خاصة بالقرى بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفى هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة افتتاح 3 منافذ سلعية جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة بمركز ومدينة أبو النمرس وهم منافذ بالوحدات المحلية (شبرامنت والمنوات والمدينة).

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة توفير الكميات المناسبة من السلع لسد احتياجات المواطنين والالتزام بنسب التخفيض المعلنة لضمان استفادة كافة الفئات من خدمات المبادرة بالاضافة إلى ضخ الكميات اللازمة بشكل دوري.

ووجه المحافظ مسئولي مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والوحدات المحلية باستمرار الرقابة وتكثيف الحملات للمرور الميداني على المحال التجارية والمعارض والمنافذ الاستهلاكية الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية والمنتجات بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، ورصد أية حالات مخالفة بالأسواق والممارسات الاحتكارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً.



محافظة الجيزة تفتتح 3 منافذ سلعية بأسعار مخفضة بأبو النمرس



محافظة الجيزة تفتتح 3 منافذ سلعية بأسعار مخفضة بأبو النمرس