جامعة أسوان: افتتاح مركز علاج الإدمان قريبا

أسوان- صلاح المسن

أعلنت جامعة أسوان ، عن قرب افتتاح مركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة، ومن جهته قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في "تصريحات صحفية"، إنه في إطار العمل علي توفير الخدمة الصحية بمدينة أسوان الجديدة والعمل علي استكمال المنشآت الطبية أوشك مشروع مركز تأهيل وعلاج الإدمان، بفرع الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، علي الإنتهاء من أعمال التطوير والتجهيزات النهائية ،ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، وخاصة أن المحافظة في احتياج شديد لهذا المركز لعلاج مرضي الإدمان وفقاً لاستراتيجية الدولة لمحاربة الإدمان.

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان ،أن مبني مركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة جاري تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية حيث يضم المركز عدد 90 سرير إضافة إلي ملعب رياضي، وورش تدريب للنزلاء من المرضي ،وقاعة محاضرات ومسرح واستراحة للأطباء وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا لعلاج مرضي الإدمان، ويعد افتتاح مركز علاج الإدمان إضافة جديدة للمنظومة الصحية باسوان.

وأشار الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب، ألي أن محافظة اسوان ليس بها مركز لمكافحة وعلاج الإدمان في حين يوجد 5 مراكز (العزيمة) تتبع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علي مستوي الجمهورية فى محافظات : بورسعيد وقنا والغردقة ومرسي مطروح والمنيا وهذا المركز يكون الأول من نوعه في محافظة أسوان للعلاج مرضي الإدمان كما يقدم المركز العلاج بالمجان للجميع من محافظات جنوب الصعيد.

وأوضح الدكتور أشرف معبد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ان محافظة اسوان ينقصها هذا المركز لعلاج الإدمان وياتي ذلك في اطار الخدمات العلاجية والطبية التي تقدمها جامعة اسوان للمرضي وأهالي أسوان .