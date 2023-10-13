جامعة أسوان ضمن أفضل 2% من علماء العالم فى قائمة ستانفورد

أسوان- صلاح المسن

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، إن جامعة أسوان لا تغيب عن التصنيفات الدولية والعالمية فقدت تصدرت تصنيف التايمز البريطانية بالمركز الأول علي مستوي جامعات مصر وحققت العديد من التصنيفات الدولية، وجاءت هذه المراكز ثمار الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة.

وأعلن الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أن قائمة "أفضل 2% من العلماء" حول العالم لهذا العام قد ضمت 8 من علماء جامعة أسوان، كما أطلقت Elsevier بالتعاون مع جامعة ستانفورد آخر إصدار لقائمة أفضل العلماء حول العالم، وتعد هذه القائمة الأضخم من نوعها على الإطلاق لقواعد بيانات تضم قائمة بأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في 22 مجال علمي رئيسي و176 تخصصا فرعيا.

في نفس السياق، يعد حصاد جامعة أسوان، تصنيف جديد، يضاف الي رصيد التصنيفات العالمية التي حققتها جامعة أسوان ويأتي تصنيف الباحثين والعلماء الى فئتين:

الأولي أفضل 2% من العلماء خلال الحياة المهنية (وفقا لإجمالي الإنتاج العلمي) والثاني أفضل 2% من العلماء خلال العام 2022.

ضمت قائمة أفضل 2% من العلماء خلال الحياة المهنية (وفقا لإجمالي الإنتاج العلمي) في تحديثها الأخير 4 من علماء جامعة أسوان وهم كلا من الدكتور محمد نجيب راشد كلية العلوم في مجال العلوم البيئية، والدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي كلية الهندسة في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية،والدكتور أحمد محمد رشاد كلية العلوم في مجال الهندسة الميكانيكية والنقل، والدكتور محمد فتحي الأمين كلية العلوم في مجال الهندسة الميكانيكية والنقل.

وضمت قائمة (أفضل 2% من العلماء خلال 2022) 8 من علماء جامعة أسوان وهم كلا من الدكتورمحمد نجيب راشد كلية العلوم في مجال العلوم البيئية، والدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي كلية الهندسة في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية، والدكتور أحمد محمد رشاد كلية العلوم في مجال الهندسة الميكانيكية والنقل.

والدكتورمحمد فتحي الأمين كلية العلوم في مجال الهندسة الميكانيكية والنقل، والدكتور صلاح محمد كامل كلية الهندسة في مجال الطاقة، والدكتور أشرف محمد حميدة كلية هندسة الطاقة في مجال الطاقة ، والدكتور أحمد عيد كلية الهندسة في مجال الطاقة، والدكتور جابر مجدي كلية هندسة الطاقة في مجال الطاقة.

وتأتي أهمية هذه الدراسة الى استنادها الى قواعد بيانات SCOPUS وتحليلها باستخدام خوارزميات وقياسات موحدة وقياسية للوصول الى نتائج دقيقة وموثوقة تشمل الإستشهادات والـ (h-index)، و (hm-index) المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (c-score) وغيرها من المعايير.